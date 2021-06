Calciomercato Roma, il Sassuolo si fa avanti | Alternativa Liga

Calciomercato Roma, il futuro dello spagnolo è lontano da Trigoria. Il Sassuolo ci prova, l’alternativa è la Liga spagnola

Anche in uscita, la Roma, cerca di muoversi. E lo fa soprattutto pensando a cedere quegli elementi che, già chiusi negli anni scorsi, avrebbero comunque delle difficoltà a trovare spazio con Mourinho. Vi abbiamo parlato, qualche giorno fa, dello spopolamento della colonia spagnola a Trigoria. Ecco, c’è un altro indiziato pronto a partire dopo un anno in mezzo in cui, il campo, lo ha visto davvero poco.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Carles Perez, potrebbe lasciare la società giallorossa per cercare di trovare una nuova dimensione. Nella Capitale, l’esterno offensivo spagnolo, non è mai riuscito a cambiare marcia. Alcune volte, soprattutto in Europa League, quest’anno, ha fatto vedere delle buone cose. Ma mai c’è stata quella continuità che serve per mettere in difficoltà il proprio allenatore. Ecco che potrebbe partire davanti ad una buona offerta.

Sulle sue tracce ci sarebbe il Sassuolo: il club neroverde potrebbe decidere di puntare sullo spagnolo e cercare di rivalutarlo. Certo, la Roma non vorrebbe secondo quanto appreso darlo in prestito, Pinto preferirebbe una situazione definitiva per non ritrovarsi poi, come quest’anno, con moltissimi calciatori che non verranno riscattati dai club dove hanno trascorso gli ultimi mesi.

Rimane comunque aperta anche l’ipotesi di un ritorno in Liga. Anzi, sempre secondo Repubblica, questa sarebbe la soluzione più probabile al momento per Carles Perez. Che preferirebbe, anche lui, visti anche i ritorni certi di Under e Kluivert e il recupero di Zaniolo, cambiare aria. Lo spazio sarebbe anche minore di quello avuto fino al momento.