Calciomercato Roma, dall’Inghilterra | Fonseca porta via due titolari

Calciomercato Roma, l’approdo di Paulo Fonseca sulla panchina del Tottenham potrebbe avere un impatto anche sulle strategie di Pinto.

Il ds portoghese avrà da risolvere varie questioni nelle prossime settimane ma dovrà soprattutto essere celere nel concretizzare vari colpi in uscita. Da questi, infatti, potrebbe essere racimolato il giusto bottino per poi investire per il prossimo calciomercato.

Ad oggi, non si registrano grandi novità ma va anche sottolineato che le piste più calde continuano ad essere quelle relative a Granit Xhaka per il centrocampo e di Rui Patricio per il ruolo di portiere.

In attesa di una svolta anche nella vicenda Dzeko, le indiscrezioni di Di Livio sembrano inoltre aver fatto intendere come a breve possano verificarsi delle novità anche per l’approdo di Belotti.

Prima di accontentare Mourinho, però, come detto, bisognerà cercare di allontanare i vari rami secchi presenti in rosa così da abbassare anche il monte ingaggi. A differenza degli altri anni, inoltre, non si è finora parlato di eventuali cessioni di top player.

Le novità provenienti d’oltremanica, però, potrebbero quantomeno impensierire la piazza dal momento che diverse indiscrezioni britanniche hanno parlato di un forte interesse da parte del Tottenham per alcuni giocatori capitolini.

Calciomercato Roma, Fonseca li vuole con sé

Proprio dopo l’esonero del nuovo allenatore della Roma, gli Spurs avrebbero individuato in Paulo Fonseca il giusto tecnico dal quale ripartire, con l’ausilio di Fabio Paratici.

Quest’ultimo lascia la Juventus dopo 11 gloriosi anni e avrà l’arduo compito di riportare lustro ad una piazza importante ma proveniente da un biennio non facilissimo. I nomi finiti sul taccuino dell’ex bianconero sono diversi e, tra questi, se ne segnalano almeno un paio rappresentanti i colori della Capitale.

Stando a quanto riportato dal Mirror, infatti, Fonseca avrebbe chiesto alla nuova dirigenza tre calciatori allenati fino a un mese fa. Ci riferiamo a Gianluca Mancini, Gonzalo Villar e Lorenzo Pellegrini.

Si tratta però di tre pedine fondamentali di cui difficilmente lo Special One vorrà privarsi anche se sul numero 7 grava una clausola di 30 milioni di euro. Il suo nome è stato inoltre accostato a Barcellona, Manchester United e Liverpool.

Lo stesso sito anglosassone, infine, ha annoverato nello “Starting XI” del prossimo anno il portiere Lloris, oltre che ai 3 su citati tesserati giallorossi.

L’ormai iconico goalkeeper francese era stato accostato anche alla Roma che, quindi, verosimilmente virerà totalmente sul già nominato Rui Patricio.