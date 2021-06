Calciomercato Roma, Mou ha detto basta | Rescissione vicina

Calciomercato Roma, ore decisive per il futuro del centrocampista. In ogni caso sarà addio: Mourinho ha preso una decisione

Mourinho ha deciso, l’udienza è tolta. Ok, si scherza, ma mica tanto. Perché il tecnico portoghese prenderà le proprie decisione nello spazio di breve tempo su chi, l’anno prossimo, sarà ancora nella rosa della Roma. Lo Special One sta valutando con attenzione tutti gli elementi che al momento sono sotto contratto. E continuerà a farlo, anche nei primi giorni del ritiro che è fissato per il prossimo 6 luglio. Ma una decisione, al momento, sembra essere stata presa.

Il centrocampista lascerà la Roma. Un amore mai sbocciato. Soprattutto per i continui guai fisici che lo hanno costretto, anche l’anno scorso, ad un’operazione all’anca che lo ha praticamente tenuto fuori per tutto il campionato. Solamente nella parte finale, Fonseca, gli ha dato qualche opportunità. Per il resto però mai ha convinto.

Calciomercato Roma, rescissione vicina per il Flaco Pastore

E così come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, la rescissione sarebbe vicina per il Flaco Pastore. Il Talleres lo riporterebbe in patria, ma lui, secondo il quotidiano rosa, vorrebbe rimanere ancora in Europa, magari in Spagna, per giocare ad alti livelli almeno altre due stagioni. In giallorosso ha collezionato 37 presenze. Poche. Pochissime. Ecco perché andrà via.

E come abbiamo raccontato anche in passato, la strategia della Roma è chiara: le minusvalenze non fanno paura al momento. Ecco perché il Flaco, che ha ancora 3 anni di contratto a 4 milioni a stagione, verrà in primis messo sul mercato. Ma se nessuna squadra lo cercherà, sarà libero di trovarsi una sistemazione.