Calciomercato Roma, Sergio Ramos ha scelto il suo nuovo club

Calciomercato Roma, Sergio Ramos avrebbe scelto il suo nuovo club. Il difensore spagnolo del Real Madrid ormai ha deciso

Mourinho l’ha chiamato. E ci ha sperato. E ancora, forse un po’, ci crede. Sergio Ramos, che probabilmente lascerà il Real Madrid perché non rinnoverà l’accordo con il club di Florentino Perez, è stato (ed è ancora) uno dei possibili obiettivi dei giallorossi. Il tecnico portoghese, secondo Don Balon, avrebbe telefonato al calciatore così come successo anche con Donnarumma e Bonucci. Lo vorrebbe alla Roma.

La trattativa di Ramos, con il Madrid, non si è ancora conclusa. Un leggero riavvicinamento tra le parti c’è stato ma una chiusura sembra distante. Inoltre, la risposta, non è stata quella che Mou si aspettava. Il difensore spagnolo avrebbe declinato l’offerta, spiegando che non si vorrebbe muovere dalla Spagna. E, lì, solamente un’altra soluzione è possibile.

Calciomercato Roma, Ramos ha scelto il suo nuovo club

Un vecchio amore, il Siviglia. Con Monchi che sarebbe pronto a fare uno sgarbo alla sua ex squadra. Il difensore ha iniziato la carriera pronto con i bianchi di Spagna, e vorrebbe chiudere lì, dove tutto è partito. Perché certi amori non finiscono mai. Fanno dei giri immensi, e poi ritornano.

Rimane il fatto, in tutto questo, che la Roma ci avrebbe provato. E anche con una certa insistenza. Segna inconfondibile che l’asticella, in casa giallorossa, si è alzata e anche di parecchio. Perché nessuno poteva sperare nemmeno di pensare a Ramos come possibile acquisto sul mercato. Ma l’arrivo di Mourinho è una certezza per chiunque.