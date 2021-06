Calciomercato Roma, rottura improvvisa | Top player per Mou

Calciomercato Roma, la rottura è improvvisa e non era nell’aria. Ecco che c’è la possibilità del top player per Mourinho

Una rottura improvvisa. Impronosticabile fino a poche settimane fa. Ma adesso è chiaro che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Parte tutto da una storia su Instagram, criptica, ma eloquente. Poi subito le conferme da parte di un giornalista di Espn, che spiega la soluzione Roma non è da scartare a prescindere. E, di colpo, ecco che per Mourinho si apre la possibilità di andare a prendere un vero e proprio top player.

No Rui Patricio (trattativa aperta, ma la richiesta di 10 milioni dei Wolves appare troppo alta per Tiago Pinto), nemmeno Donnarumma, che il Psg non girerà in prestito. E nemmeno Lloris. Ma, addirittura, Keyolor Navas, che ha appena rinnovato appunto con i parigini fino al 2024, ma che adesso non sembra voler sentire parlare di una possibile concorrenza tra i pali con il portiere italiano che è pronto a fare le visite mediche con il suo nuovo club. E vuole cambiare aria.

Calciomercato Roma, Navas diventa un possibile obiettivo

“Keylor Navas alla Roma ha molto senso” scrive Andres Agulla, giornalista di Espn. Una bomba vera e propria per Tiago Pinto, che sarebbe così pronto al grande colpo. Un vero e proprio top player per stari tranquilli e per mettere finalmente il lucchetto alla porta. Navas, che con il Real Madrid ha vinto “solo” tre Champions League di seguito, anche a 35 anni, ha ancora davanti almeno altri due ad alti livelli.

Poi, Navas, avrebbe anche la garanzia Mourinho. Da quando lo Special One è stato ufficializzato alla Roma, ormai nessuna porta è preclusa. Ci si può aspettare di tutto da parte dei Friedkin.