Calciomercato Roma, bomba Sergio Ramos | L’annuncio in diretta

Calciomercato Roma, bomba in diretta su Sergio Ramos. Il difensore spagnolo ha chiuso la trattativa con il Real Madrid per il rinnovo

Ora, partiamo dai fatti, per poi dare una notizia che, a dire il vero, sembra così clamorosa che appare fantascienza. Il primo fatto: chi poteva mai immaginare che i Friedkin, proprietari della Roma, potessero portare José Mourinho, lo Special One, a guidare i giallorossi nella prossima stagione? Rispondiamo noi: quasi nessuno. E il quasi è relativo al fatto che, forse qualcuno troppo tifoso, e annebbiato nelle idee, ci sperava.

Secondo fatto: chi pensava che i Friedkin, proprietari della Roma, potessero affidare la comunicazione a uno dei più importanti, se non il più importante, giornalista italiano dell’ultimo ventennio, Maurizio Costanzo? Nessuno. In questo caso, proprio nessuno. Ecco, per tali motivi, la notizia che ieri sera, Ana Quiles, giornalista, ha dato a Rai 1, sembra sì fantascienza, ma sicuramente è da prendere in considerazione.

Calciomercato Roma, la bomba su Sergio Ramos

Prima di commentare la notizia riportiamo, il virgolettato esatto, della giornalista: “Il Real Madrid si è stufato di aspettare la risposta di Sergio Ramos alla proposta di un contratto annuale e ha interrotto le negoziazioni. Mi risulta che la Roma sia una seria candidata, anche se i rapporti tra Mou e Ramos al Real non erano ottimali”.

Poi ci sono gli altri fatti quindi, quelli che vedono il difensore del Real Madrid, in scadenza, e nemmeno convocato da Luis Enrique per l’Europeo, che dal 30 giugno sarà senza contratto. Ed è libero di trovarsi una nuova sistemazione, soprattutto lontano dalla Spagna. E la Roma di Mourinho, dei Friedkin, e di Tiago Pinto, sarebbe interessata alle sue prestazioni. Che non sia davvero il madrileno il colpaccio di questo calciomercato giallorosso che fino al momento ha regalato lo Special One?