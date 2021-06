Calciomercato Roma, proposta in Ligue 1 | Scambio per l’esterno

Calciomercato Roma, proposta in Ligue 1, ci potrebbe essere lo scambio per arrivare all’esterno cercato da Tiago Pinto

Oltre l’attaccante. Oltre il portiere. Oltre Sergio Ramos. La Roma, guidata sul mercato da Tiago Pinto con la “supervisione” di José Mourinho, cerca rinforzi in ogni zona del campo. E, anche in difesa, la società giallorossa vuole aggiungere qualche elemento in grado di aiutare l’allenatore portoghese nelle scelte per la prossima stagione. In quel reparto, qualcuno arriverà. Difficilmente un centrale, probabilmente un esterno.

E come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’obiettivo, Tiago Pinto, lo avrebbe individuato. Ma la richiesta del Lille, club proprietaria del cartellino di Celik, è di 20 milioni di euro. Una cifra che la Roma, sul mercato, al momento non si può permettere. A meno che, qualche elemento di rientro dal prestito, venga ceduto nello spazio di poco tempo. In ogni caso, secondo il Corriere dello Sport, Pinto potrebbe inserire nella trattativa due giocatori che non rientrerebbero nei piani.

Calciomercato Roma, pronto lo scambio in Ligue 1 per Celik

Per cercare di far abbassare le pretese del club che ha vinto la Ligue 1 solamente un poco fa, Tiago Pinto potrebbe proporre uno scambio: Carles Perez e Diawara sarebbero i maggiori indiziati all’operazione per arrivare all’esterno, che andrebbe a sostituire Santon – in uscita – e Reynolds, che potrebbe essere ceduto in prestito per maturare. In questo modo, con un piccolo conguaglio a favore dei francesi, l’operazione potrebbe davvero andare in porto.

Si muove quindi la Roma. E lo fa, come detto, con l’approvazione di Mourinho, alla ricerca di gente pronta da inserire nel suo organico e soprattutto in grado di aiutare la squadra durante la stagione. Celik – visto all’opera all’Olimpico con la Turchia – è un profilo interessante.