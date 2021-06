Calciomercato Roma, incontro con l’agente | Ultimatum a Mourinho

Ultimatum alla Roma e a Mourinho. Il club interessato al giallorosso fissa la data finale per le possibili trattative del calciomercato.

Non sarà facile il lavoro del general manager Tiago Pinto nella prossima sessione di calciomercato tra cessione degli esuberi e nuovi acquisti. Il dictat dei Friedkin è ormai noto e il dirigente portoghese continua a lavorare in sinergia con José Mourinho. In attesa di capire però chi saranno i giocatori che verranno ceduti, lo Special One prima di dare la risposta definitiva, vorrà visionare nel dettaglio già dai primi giorni del raduno estivo, quasi tutti i calciatori che rientreranno dai prestiti. Soprattutto i casi riguardano Cengiz Under e Justin Kluivert, reparto degli esterni offensivi dove la Roma tra ritorno di Zaniolo e conferma di Mkhitaryan ha davvero molti giocatori, troppi per quei posti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mou ha detto basta | Rescissione vicina

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Sergio Ramos ha scelto il suo nuovo club

Calciomercato Roma, incontro Fenerbahce-Under

L’ultimo aggiornamento sul turco riguarda un incontro già avvenuto tra il suo agente, Mirsad Türkcan, e il Fenerbahce. Il club turco, secondo quanto riportato dal sito ‘halktv.com.tr’, continua a spingere per Under, dando però anche un ultimatum alla Roma. Infatti la data fissata per la possibile chiusura della trattativa, entro la quale non si andrà oltre, è il prossimo 12 agosto, dopo tale periodo il club turco non proseguirà nelle trattative. Il giocatore classe ’97 dopo l’esperienza in Premier League con il Leicester farà ritorno nella capitale, ma potrebbe essere il primo dei partenti tra i rientranti. Ultima parola, dunque, a Mourinho, il quale deciderà il futuro del turco.