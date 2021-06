Calciomercato Roma, il prezzo non è giusto | L’affare si complica

Calciomercato Roma, il prezzo al momento non è giusto. L’affare subisce una frenata. Ecco le ultime sulla questione portiere

Il prezzo non è giusto, almeno per il momento. E l’affare, secondo quanto riportato dal Romanista questa mattina, si complica. In ogni caso, la frenata, è evidente ci sia stata, soprattutto perché la vera e propria trattativa è iniziata da un bel po’ di tempo. E se Tiago Pinto sperava di risolvere in fretta la questione, si è dovuto ricredere.

I Wolves, proprietari del cartellino di Rui Patricio, non intendono abbassare la pretese da 10 milioni di euro per il loro portiere, adesso impegnato all’Europeo con il Portogallo. Tiago Pinto, giustamente, a quella cifra, non ci vuole arrivare: l’offerta massima presentata dal general manager dei giallorossi è di 6 milioni+2 di bonus, che potrebbero essere raggiunti facilmente. Ma gli inglesi da quell’orecchio non ci sentono. E allora non si chiude, almeno in tempi brevi.

Calciomercato Roma, Rui Patricio si complica

Con la frenata per il portoghese potrebbero tornare vive le alternative allo stesso. Abbandonata l’ipotesi di un prestito di Donnarumma – il Psg a quanto sembra lo farà alternare con i portiere in rosa – rimane forte la posizione di Areola, che proprio ai parigini è rientrato dopo il prestito al Fulham. Così come non è del tutto da scartare l’idea Lloris, che Mourinho conosce bene avendolo allenato al Tottenham nella passata stagione.

C’è da dire che l’obiettivo principale rimane certamente Rui Patricio, ma solamente alle condizioni della Roma e non alle richieste che appaiono spropositate dei Wolves. Tiago Pinto non vuole cedere ai ricatti, ma cercherà in ogni modo di accontentare lo Special One, che sul connazionale tra i pali ci crede. E vorrebbe portarlo con sé nell’avventura Capitale.