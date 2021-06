Calciomercato Roma, Allegri non lo vede | Mourinho ci pensa

Calciomercato Roma, Allegri non lo vede. E i giallorossi sarebbero interessati al centrocampista. Ma c’è la concorrenza in Serie A

Entra nel vivo il calciomercato, con molti movimenti che interessano anche i giallorossi, che sono sempre alla ricerca di un centrocampista da regalare a Mourinho. La trattativa per Xhaka sembra quasi chiusa: l’ex Arsenal, adesso impegnato con la Svizzera, ha ormai fatto capire che la sua avventura in terra inglese è finita. La Roma sarà la sua prossima squadra, ma tutto verrà ufficializzato alla fine dell’Europeo.

In ogni caso, però, il calciomercato giallorosso non si ferma solamente a Xhaka. Ma nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, la società giallorossa guidata da José Mourinho, avrebbe messo tra gli obiettivi anche un centrocampista che milita in Serie A ma che Allegri, al momento, non vede. O almeno, così sembra, visto che il livornese ancora non lo ha mai visto da vicino.

Calciomercato Roma, i giallorossi su Arthur

Si parla infatti di un interesse verso Arthur, il centrocampista brasiliano che la Juve ha inserito nell’operazione che ha portato Pjanic al Barcellona ma che nelle sua prima stagione in Italia non ha per niente convinto. Su di lui, oltre i giallorossi, ci sarebbe anche il Milan, anche se pesa, sicuramente, il contratto da quasi 5 milioni di euro netti a stagione che la società bianconera gli garantisce. Senza dimenticare che il cartellino è stato valutato 70 milioni di euro. Magari si potrebbe valutare il prestito.

In questo momento, comunque, appare una trattativa assai difficile da portare al termine. Non tanto per i costi che ci potrebbero essere, ma anche perché l’arrivo di Xhaka chiuderebbe virtualmente tutti i posti a disposizione nel centrocampo giallorosso. A meno che non parta qualche altro elemento.