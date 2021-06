Calciomercato Roma, bomba Icardi | E’ tutto vero

L’attaccante argentino Mauro Icardi è entrato prepotentemente in orbita Roma. Ecco la situazione sul calciomercato.

La Roma è a caccia di un attaccante da portare nella capitale. Da Patson Daka ad Andrea Belotti, ai quali si aggiungono anche altri profili. Tra questi c’è sicuramente Mauro Icardi, il quale però ha un costo non di poco conto. José Mourinho dovrà sciogliere le riserve su alcuni giocatori della rosa già nella prima metà di luglio, quando dopo qualche giorno di ritiro estivo sulle gambe, dovrà prendere le prime decisioni (salvo clamorose sorprese già nei convocati del raduno). Lo Special One ha richiesto al gm Tiago Pinto un nuovo attaccante, a prescindere dal futuro di Dzeko, così come quello di Borja Mayoral, che rimarrà un’altra stagione nella capitale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL | Pista sudamericana

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nuovo obiettivo in difesa | Può arrivare a zero

Calciomercato Roma, situazione Icardi

A proposito dell’attaccante argentino del Paris Saint-Germain, secondo quanto riporato dall’emittente radiofonica ‘Tele Radio Stereo’, non si tratta solamente di un’idea quella della Roma per Mauro Icardi. Infatti ci sarebbero stati già dei contatti tra la società giallorossa e alcuni intermediari che lavorano per Wanda Nara, moglie e agente del centravanti argentino classe ’93. Al momento, dunque, solamente dei sondaggi, così come ci sono stati sia da parte della Juventus che da parte del Milan. José Mourinho proprio qualche giorno fa in un’intervista aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Gli attaccanti egoisti? Il loro problema è che quando non segnano non fanno nulla. Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma“.