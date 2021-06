Calciomercato Roma, capitolo cessioni | La Fiorentina vuole l’esterno

Calciomercato Roma, la società giallorossa ha bisogno di monetizzare al più presto per poi pensare al mercato in entrata.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il più presto possibile dei colpi importanti a José Mourinho.

Prima però toccherà pensare alle cessioni. La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, e il ritorno di alcuni calciatori dai vari prestiti in giro per l’Europa non aiuta di certo. Uno di questi giocatori è l’attaccante turco Cengiz Under.

Calciomercato Roma, la Fiorentina in pressing su Under

Come riporta il giornalista di Sky ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi in maniera decisa sull’esterno d’attacco della Roma, Cengiz Under.

Come da noi anche anticipato, il turco potrebbe essere perfetto per il modulo in cui fa giocare le sue squadre Gennaro Gattuso. Nella sua ultima esperienza con il Napoli, il tecnico calabrese si è sempre affidato al 4-2-3-1, lo stesso modulo che molto probabilmente riproporrà anche in Toscana.

La dirigenza della Fiorentina ha inoltre deciso di regalare a Gattuso ben tre esterni d’attacco, per dare nuova linfa ad un reparto un po’ in là con l’età. Il tecnico ex Milan avrà bisogno di giocatori abili a giocare sulla fascia e pericolosi anche se schierati “a piede invertito“.

Oltre ai nomi di Goncalo Guedes del Valencia e di Nico Gonzalez dello Stoccarda, quello di Under sembra proprio il profilo giusto per la nuova Fiorentina di Gattuso. L’attaccante turco, classe ’97, rientrerà a Roma dopo il prestito deludente al Leicester (19 presenze, 2 gol e 3 assist), solo dopo però essersi giocato le sue carte all’Europeo in corso con la sua nazionale.