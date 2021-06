Calciomercato Roma, difesa da blindare | Mou pesca in Premier

By

Calciomercato Roma, la dirigenza giallorossa è alla ricerca di un centrale difensivo forte e affidabile da regalare a Mourinho.

Oltre alle cessioni la Roma dovrà pensare velocemente anche agli acquisti che dovrà fare nei vari reparti. Uno di questi è sicuramente la difesa, dove la dirigenza giallorossa sa benissimo di dover intervenire dopo la serie di problemi avuti in queste ultime stagioni.

Tiago Pinto vorrà regalare al più presto dei colpi a José Mourinho, che dal canto suo ha chiesto un esterno (capace magari di giocare su entrambe le fasce senza particolari problemi) e un centrale difensivo affidabile ed esperto che andrà a fare coppia titolare con Mancini.

Calciomercato Roma, cresce l’interesse per Aké

Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma sarebbe interessata a Nathan Aké. Il difensore centrale olandese è in forze al Manchester City e in questo momento sta giocando gli Europei con la nazionale orange.

Mourinho lo conosce bene, in quanto lo ha già allenato al Chelsea, e Tiago Pinto lo ha individuato come possibile rinforzo nella retroguardia giallorossa del prossimo anno. C’è però da convincere il City a cederlo almeno in prestito.

Con i vice campioni di Europa non gioca titolare, ma la Roma ci sta pensando seriamente a rilevarlo. Mancino, forte fisicamente e bravo sia nell’impostazione che nel gioco aereo. Un po’ l’identikit del centrale che serve ai giallorossi.

Tiago Pinto potrebbe strappare il calciatore al City proprio con la formula del prestito, magari condita con un riscatto nelle prossime stagione ad una formula conveniente per la Roma.

Oltre al suo nome, ci sono altri giocatori sul taccuino di Pinto, che ha come obiettivo quello di rafforzare l’attuale rosa giallorossa, partendo proprio dalla difesa.