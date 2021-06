Calciomercato Roma, affare Icardi | C’è la data dell’annuncio

Calciomercato Roma, si stringe il cerchio attorno a Mauro Icardi. E adesso c’è anche la data dell’annuncio dell’attaccante

L’affare Icardi inizia a materializzarsi. L’attaccante del Psg, in uscita, è uno di quelli che la Roma sta attentamente valutando per andare a sostituire Dzeko, che giorno dopo giorno, sembra essere sempre più lontano dai colori giallorossi per la prossima stagione. L’argentino ormai ha deciso di cambiare aria dopo due stagioni con la maglia del club parigino, e Tiago Pinto è pronto a piazzare il colpaccio.

A conferma di tutto questo, arriva il tweet del giornalista di Play Roma, Giorgio De Angelis: “La Roma il primo luglio annuncerà un nuovo numero 9. Icardi è l’indiziato principale”. Le voci quindi continuano a rincorrersi. E Mauro sembra così davvero a un passo dal vestire il giallorosso.

Calciomercato Roma, Icardi verso il giallorosso

Se questa trattativa venisse confermata, ecco che Dzeko andrà sicuramente via. Troppo alto il suo ingaggio per un ultimo anno di contratto. E Icardi è sicuramente quello che si avvicina di più come caratteristiche. Certo, forse gioca meno per la squadra, ma lì davanti è una sentenza vera e propria e quasi mai sbaglia davanti alla porta.

Proprio quel tipo di giocatore che serve ad una squadra che probabilmente costruirà tanto in fase di possesso palla: un finalizzatore in grado di segnare con regolarità senza andare tanto per il sottile. Anche nell’ultima gara giocata con il Psg, Icardi è andato a segno. E cioè nella finale di Coppa di Francia, quando, servito da Mbappé, ha portato i parigini avanti. Poi la Coppa, l’unico trofeo stagionale, è stato portato a casa. E la firma è stata proprio dell’ex Inter. Che adesso è pronto alla sua nuova avventura.