Calciomercato Roma, un giovane portoghese per Mou | Pinto fiuta il colpo

Calciomercato Roma, provino per il giovane portoghese: Tiago Pinto vuole strapparlo alla concorrenza. Ecco di chi si tratta

Roma Calciomercato | Da alcuni anni la Roma ha seguito un percorso chiaro, con linee guida precise: restyling della rosa con relativo abbassamento dell’età media, ridimensionamento del monte ingaggi, salvo rare eccezioni. E così, dopo l’ufficializzazione dell’approdo di Vincenzo Vergine come nuovo responsabile del settore giovanile, c’è un’altra notizia che riguarda il lato “young” del club giallorosso.

Come riportato dal “Corriere dello Sport”, da oggi comincia il periodo di prova di Joao Pedro Goncalinho, giovane prospetto portoghese classe ‘2005. Il lusitano, reduce da una stagione molto positiva al Belenenses, si è formato nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, mettendo in mostra sin da subito una buona visione di gioco. Un talento che ha catalizzato l’attenzione di molti addetti ai lavori, alchè Tiago Pinto e Morgan De Sanctis hanno beffato la concorrenza giocando d’anticipo, invitando il lusitano per un provino dalla durata di una settimana: Goncalinho è entrato a far parte nel giro della Nazionale Under 16, e spera di convincere la Roma a dargli una chance.