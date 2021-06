Calciomercato Roma, rebus Hakimi | Mourinho ha deciso

Calciomercato Roma, il terzino potrebbe non rientrare nella Capitale. Il suo futuro sembra comunque lontano da Roma.

Con l’arrivo di Mourinho nella Capitale che si fa sempre più vicino, la dirigenza giallorossa si vuole muovere in fretta per regalare ai propri tifosi e al tecnico portoghese dei colpi per infiammare la piazza e per rilanciare le ambizioni della Roma.

Intanto però ci sono da risolvere diverse situazioni spinose. Una di queste è quella legata ad Alessandro Florenzi. Il terzino azzurro, ora impegnato agli Europei con la nazionale italiana, tornerà formalmente alla Roma, dopo aver giocato nella stagione appena conclusa in prestito al Paris Saint Germain. Il suo futuro però è ancora alquanto incerto.

Calciomercato Roma, il PSG potrebbe riscattare Florenzi

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Florenzi potrebbe rimanere a Parigi. Il terzino azzurro, ora impegnato con la nazionale di Roberto Mancini agli Europei, ha terminato il suo anno in prestito al Paris Saint Germain e farà ritorno alla Roma prossimamente.

Proprio oggi scade l’opzione di 9 milioni da parte della squadra parigina per riscattare il difensore romanista, ma non è detto che la pista francese sia del tutto chiusa. Molto infatti dipenderà dalla situazione legata ad Hakimi. L’Inter è costretta vendere e il giocatore marocchino porterebbe nella casse neroazzurre molto denaro.

Per ora il PSG è fermo ad un’offerta di 60 milioni di euro, bonus compresi, ma il club l’Inter ne vuole di più. Il club campione di Italia in carica ha fretta di chiudere l’operazione (sul giocatore c’è anche un forte interesse del Chelsea), avendo bisogno di mettere a bilancio il terzino entro la fine del mese.

Per questo la vicenda Florenzi potrebbe riaprirsi incredibilmente. Se il PSG non dovesse prendere più Hakimi, potrebbe rituffarsi sul terzino azzurro, anche senza spendere più dei 9 milioni previsti dall’opzione per il riscatto del calciatore.

Nel caso il PSG non dovesse confermare Florenzi, il giallorosso piace anche alla Juventus e alla stessa Inter, che dovrà colmare il buco lasciato proprio da Hakimi.