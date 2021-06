Calciomercato Roma, irrompe l’Atletico Madrid | Simeone esulta

Calciomercato Roma, irrompe l’Atletico Madrid, la chiusura dell’operazione sarebbe imminente. I giallorossi bruciati

Irrompe l’Atletico Madrid, che sembrerebbe voglia rinforzarsi non solo con De Paul, ma anche con un altro elemento che la Roma seguiva e che sicuramente avrebbe potuto rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Poco male, però. Visto che comunque è quasi sicuro l’arrivo di Xhaka come lo stesso ha confermato nelle confessioni ai compagni.

Certo, Sabitzer, era uno di quei centrocampisti che avrebbero alzato e anche di molto la qualità della rosa. Ma non solo, l’elemento in forza al Lipsia, avrebbe anche aiutato sotto il profilo del dinamismo e della quantità. Ma, secondo quanto riportato da Claudio Raimondi di sportmediaset, l’Atletico Madrid avrebbe praticamente chiuso la trattativa. Un obiettivo sfumato.

Calciomercato Roma, Sabitzer verso la Spagna

Vola verso la Spagna il centrocampista. E il Lipsia sta praticamente diventando una squadra completamente diversa da quella delle ultime stagioni. Anche perché è andato via Nagelsmann, passato a Bayern Monaco, e con lui si è portato Upamecano. Un saccheggio, praticamente. E, dai tedeschi, tornerà anche Kluivert probabilmente.

La Roma, come detto, soprattutto in mezzo al campo ha bisogno di rinforzarsi. Ma l’arrivo dello svizzero mette in tranquillità Mourinho, che adesso potrà muoversi sul mercato, insieme a Pinto, cercando di piazzare quei calciatori che sono in uscita. Diawara, Carles Perez sono i maggiori indiziati. Ma come spiegato anche nei giorni scorsi, un’offerta ritenuta congrua per Villar potrebbe anche far partire lo spagnolo. Il calciomercato, nonostante l’Europeo, inizia ad entrare veramente nel vivo.