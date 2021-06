Calciomercato Roma, non è incedibile | Proposta Everton

Calciomercato Roma, ci sarebbero importanti novità in casa giallorossa legate al reparto difensivo.

Dopo aver a lungo sottolineato che le priorità dei capitolini riguardino principalmente le due estremità di campo, in queste settimane stanno nascendo delle importanti novità anche per altri ruoli.

Le piste più calde restano quelle di Xhaka e Rui Patricio. Lo svizzero pare aver confessato agli amici della Nazionale che lascerà a breve l’Arsenal per trasferirsi nella Capitale.

Sul portiere portoghese, invece, non si registrano grandi passi in avanti rispetto ai giorni scorsi quando era stato sottolineato dai più come fosse tutto fatto per il suo passaggio dal Wolverhampton alla Roma.

In attesa di maggiore chiarezza anche sulla vicenda Dzeko, a Trigoria si stanno monitorando plurimi profili sia per l’eredità del bosniaco che per il reparto difensivo. Dopo due anni, i capitolini ritorneranno verosimilmente a giocare con una difesa a 4.

Ciò costringerà Pinto e adepti a ponderare delle decisioni, volte ad accogliere profili che siano ritenuti da Mourinho adatti a questo modus operandi e, magari, allontanare chi non convinca il portoghese.

Lo scorso anno il piano di mettere l’esperienza di Smalling a servizio dei più giovani è ampiamente fallito a causa dell’infelice condizione fisica dell’inglese. Ciò, dunque, potrebbe avere delle conseguenza sulle future scelte di mercato.

Calciomercato Roma, Smalling all’Everton: si può fare

Già da diverse settimane si parlava della possibilità di cedere un elemento che figurasse nella regione immediatamente antistante alla porta. L’indiziato numero uno pareva essere Roger Ibanez il cui valore di mercato si è notevolmente abbassato dopo le non brillanti prestazioni nella parte finale di stagione.

Se resta utopistica una cessione di Kumbulla dopo solo un anno e controproducente quella eventuale di Mancini, discorso diverso va fatto per Smalling. Ormai 31enne, se non darà garanzie fisiche potrebbe essere già ceduto quest’estate.

Il piano è quello di cercare un’offerta quantomeno pari a quella sborsata nelle casse dello United poco più di un anno fa, quando il numero 6 giunse per 15 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da LaRoma24.it, su di lui ci sarebbe il vivo interesse dell’Everton. Smalling ha al momento declinato apriori alcuni sondaggi giuntigli da squadre turche ma non è da escludere che potrebbe essere affascinato da un ritorno in Premier League.

Le Toffees si sono al momento limitate a dei sondaggi preliminari cui, previo benestare del diretto interessato, potrebbe seguire un infittimento dei contatti. Seguiranno aggiornamenti.