Calciomercato Roma, trattativa in chiusura | Arriva la conferma

Calciomercato Roma, ormai la trattativa è in chiusura. Manca davvero poco per l’ufficialità dell’affare: primo acquisto giallorosso

La Roma ha ormai piazzato il primo colpo del proprio calciomercato. Sì, ormai non ci sono davvero più dubbi. E se qualcuno ne aveva, dopo le parole di ieri di Freuler, che ha confermato che Xhaka ha chiesto delle strade italiane, ulteriori conferme arrivano anche oggi dalle pagine del Corriere dello Sport.

Ormai il futuro del numero 10 della Svizzera è scritto. Sarà il mediano di José Mourinho nella sua prima annata sulla panchina della Roma. Le informazioni chieste all’atalantino infatti, lo stesso nazionale elvetico le ha riproposte anche a Shaqiri e Ricardo Rodriguez. Il primo ha avuto un passato all’Inter, il secondo adesso è del Torino. Si sta informando quindi l’ex Arsenal. Ormai si può considerare in questo modo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, affare Icardi | C’è la data dell’annuncio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Allegri non lo vede | Mourinho ci pensa

Calciomercato Roma, Xhaka ormai è a un passo

Manca solamente l’ufficialità per Xhaka. Poi sarà a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Non si arriverà sicuramente alle cifre che i Gunners hanno richiesto – 25 milioni di euro – ma certamente si chiuderà a qualcosa in meno. Le cifre, ovviamente, verranno rese note dopo l’annuncio. Che come detto ormai non dovrebbe tardare ad arrivare.

Sarà quindi il primo vero acquisto dell’era Mourinho. Un calciatore che lo Special One ha fortemente voluto. E che Tiago Pinto ha preso, accontentando il nuovo allenatore della Roma. Un guerriero in mezzo al campo: uno di quelli che fa innamorare i tifosi per la voglia, la cattiveria, la grinta, che in ogni partita mette a disposizione della squadra e dei compagni.