Calciomercato Roma, altro no per Xhaka | L’alternativa è in Premier League

Calciomercato Roma, importanti scenari sembrano aprirsi per la questione centrocampista. Tutto dipenderà dall’evoluzione della trattativa tra i capitolini e l’Arsenal.

Mourinho ha da tempo chiesto esplicitamente almeno un colpo per reparto. Le priorità restano quelle del centravanti e del portiere ma, nelle ultime settimane, le voci più insistenti hanno riguardato la zona mediana.

Per lo Special One, Diawara a parte, i centrocampisti capitolini sono incedibili. Crede molto nelle qualità di Villar, nell’eclettismo di Cristante e nelle capacità di Veretout nelle due fasi. Ciò non esclude, però, che la Roma possa decidere di acquistare un altro elemento in questa regione.

L’ex Tottenham, infatti, avrebbe chiesto a Pinto un elemento che potesse far coppia con Veretout in un eventuale 4-2-3-1 o coadiuvarlo con un terzo collega in un ipotetico 4-3-3. Si cerca un giocatore granitico, che possa apportare grinta e dinamismo ad una zona che, francese a parte, non vanta molti profili in grado di garantire queste qualità.

La scelta era caduta da tempo sul giocatore dell’Arsenal, Granit Xhaka. Lo svizzero sembrava ormai prossimo alla firma ma, stando alle ultime indiscrezioni, la pista sembra essersi raffreddata.

Calciomercato Roma, l’alternativa a Xhaka viene dalla Premier

Le possibilità di vedere i due soggetti in foto nuovamente a braccetto sono quindi diminuite nelle ultime ore. Questo perché l’Arsenal avrebbe declinato l’offerta di circa 15 milioni di euro recapitata da Trigoria.

I Gunners, che nel 2016 spesero 40 milioni per il numero 34, ne chiedono, infatti, circa 22. La distanza pare ancor tutt’ora colmabile anche perché i giallorossi vantano un accordo preliminare con il 28enne.

Nonostante ciò, però, Pinto sta cercando di tutelarsi e sta guardandosi in giro, alla ricerca di eventuali alternative. Stando a quanto riportato dal portale britannico, Birmingham Live, i capitolini avrebbero individuato in un’altra squadra di Premier un nuovo centrocampista.

Ci riferiamo a Douglas Luiz, 23enne militante nell’Aston Villa e al momento fortemente concentrato sulla Coppa America. Il suo costo supera i 30 milioni di sterline, dati anche i 5 anni di differenza rispetto a Xhaka.

Seguiranno a breve aggiornamenti che sapranno indicarci se quello per Douglas possa trattarsi di un interesse concreto o di un semplice stratagemma per “spaventare” i londinesi.