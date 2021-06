Calciomercato Roma, concorrenza per la porta | C’è la pista United

La Roma dovrà trovare il nuovo numero uno sul mercato. Ma viste le ultime esperienze non si dovranno fare errori.

Da tempo la Roma è alla ricerca di un portiere titolare da affiancare a Daniel Fuzato, il quale si troverà a fare il numero uno proprio nella prima parte del raduno estivo di José Mourinho. Questo perché se da una parte non ci saranno più gli svincolati Mirante e Farelli, dall’altra sia Pau Lopez, alle prese con la riabilitazione all’infortunio alla spalla, che Robin Olsen, rientrante dal prestito all’Everton ma impegnato all’Europeo con la Svezia, non potranno esserci. Anche se la Roma dovesse arrivare a Rui Patricio, trovando l’accordo col Wolverhampton, il portiere portoghese è, come Olsen, impegnato ad Euro 2020 con il Portogallo.

Calciomercato Roma, concorrenza Navas

Insomma una situazione tutta in divenire, ma nei primi di luglio oltre al brasiliano ci saranno un paio di portieri della Primavera, che nei prossimi giorni sarà impegnata nei playoff scudetto una volta conclusa la regular season. Per questo ci sono tanti profili che piacciono al gm Tiago Pinto, anche se il principale resta Rui Patricio. Nella giornata di ieri, con l’arrivo quasi definito di Donnarumma al PSG, si è parlato della possibile uscita dal club parigino di Keylor Navas, il quale però, secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, è entrato anche in orbita Manchester United. Di conseguenza potrebbero liberarsi dai Red Devils sia David De Gea, che il 24enne Dean Henderson, sul quale Mourinho ha speso parole d’elogio. Su Navas oltre alla Roma, c’è anche la Juventus che è a caccia di un nuovo numero uno con Szczesny in partenza.