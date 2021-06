Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL | Pista sudamericana

Arriva una conferma su un obiettivo del calciomercato della Roma. Ecco da dove potrebbe arrivare il rinforzo per la difesa.

Il calciomercato della Roma non ha ancora portato grandi risvolti, né in entrata né in uscita, complice anche la massima attenzione che viene riportata ad Euro 2020 e alla Copa America, che si sta disputando in Brasile. Il general manager giallorosso Tiago Pinto, però è al lavoro per costruire la rosa del futuro da affidare a José Mourinho. Ed è proprio dal Sud America che potrebbe arrivare un rinforzo giallorosso.

Calciomercato Roma, conferme su Rojas

Come vi aveva anticipato la redazione di asromalive.it qualche giorno fa, un obiettivo per la difesa è Robert Rojas. Il difensore centrale classe ’96, di proprietà del River Plate, a febbraio scorso ha rinnovato il suo contratto con il club argentino fino al dicembre del 2023, ma per lui potrebbero aprirsi le porte europee, con il forte interessamento della Roma, come confermato dal portale paraguaiano ‘DRB Fútbol‘. Il costo del suo cartellino si aggira sui 5 milioni di euro. Potrebbe, dunque, completare il pacchetto difensivo composto da Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla.