Calciomercato Roma, bomba dall’Inghilterra | Il Tottenham su di lui

By

Calciomercato Roma, nuovo obiettivo per il Tottenham di Fabio Paratici. Pronta un’asta per il centrocampista giallorosso.

A Trigoria, quelli che stiamo vivendo, sono giorni frenetici. La dirigenza giallorossa e il direttore generale Tiago Pinto stanno lavorando in maniera decisa sul mercato. Prima di pensare agli acquisti da regalare al nuovo allenatore, José Mourinho, si dovrà pensare alla cessione dei cosiddetti esuberi.

Come in ogni mercato, però, le offerte più vantaggiose arrivano spesso dai giocatori più interessanti in rosa. Uno di questi è il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Finito prima di iniziare l’Europeo con la nazionale azzurra, causa infortunio, il capitano della Roma dovrà decidere al più presto il suo futuro, considerando che il suo contratto con la società giallorossa scade tra un anno.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, duello italiano in Coppa America

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, dall’Inghilterra | Fonseca porta via due titolari

Calciomercato Roma, gli Spurs su Pellegrini

Come riporta il quotidiano inglese Express, il Tottenham sarebbe intenzionato ad acquistare Lorenzo Pellegrini. Gli Spurs si sarebbero aggiunti al Liverpool nella corsa ad ingaggiare il centrocampista della Roma e della nazionale italiana.

Il club di Londra sembra pronto per un’estate piena di cambiamenti sotto la guida del nuovo amministratore delegato Fabio Paratici, nominato ufficialmente per il suo nuovo ruolo sabato pomeriggio, dopo aver lasciato la Juventus dopo ben 11 anni.

Con l’arrivo ormai imminente anche dell’ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca, alla guida degli Spurs, c’è bisogno di rinnovamento anche per la rosa della squadra londinese. Pellegrini potrebbe rappresentare l’innesto giusto per il Tottenham per aprire al meglio la campagna acquisti.

Bisognerà vedere, però, se si riuscirà a battere la concorrenza agguerrita del Liverpool. Klopp infatti avrebbe chiesto con gran voce l’acquisto del centrocampista giallorosso per sostituire Georginio Wijnaldum, che ha lasciato il club per trasferirsi a parametro zero al Paris Saint Germain.

Certo è che, nel caso Pellegrini dovesse realmente decidere di lasciare Roma, la spinta di ritrovare Fonseca in un nuovo club potrebbe risultare decisiva.