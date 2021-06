Calciomercato Roma, rinnovo Veretout | Fissata la data del summit

Calciomercato Roma, fissata la data dell’incontro per il rinnovo di Jordan Veretout: le ultime sul futuro del centrocampista

Calciomercato Roma Veretout | In questa prima fase della sessione estiva di calciomercato, la Roma si è prefissata di raggiungere due obiettivi: rinnovare il contratto dei calciatori considerati la spina dorsale della futura compagine di Mourinho, e dall’altra gettare le basi per colpi futuri. E così, Tiago Pinto non solo aspetta buone nuove sui fronti Xhaka, Rui Patricio e Belotti ( anche se nelle ultime ore ha fatto capolino la clamorosa pista Icardi), ma sta cercando di perfezionare alcuni rinnovi. Dunque, dopo aver ultimato il prolungamento di Mkhitaryan, Pinto ha in agenda un altro incontro importante, per discutere del prolungamento del contratto di Jordan Veretout.

Calciomercato Roma, incontro per Veretout: in ballo il rinnovo del contratto

Scheduled a meeting on tomorrow between Tiago Pinto and Jordan #Veretout’s agent (Mario Giuffredi). #ASRoma could discuss the contract extension until 2025. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2021

Come rivelato da Nicolò Schira, domani è in programma un incontro tra l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, e Tiago Pinto per discutere del prolungamento fino al 2025 del contratto che attualmente scade nel 2024. L’agente ci ha tenuto a precisare che il futuro del suo assistito sarà ancora in giallorosso, sebbene nelle ultime ore si sia vociferato di un possibile inserimento del Tottenham, con Fabio Paratici da sempre molto attento all’ex Fiorentina. Un incontro dal quale, dunque, non si aspettano clamorosi colpi di scena: Veretout sta bene a Roma, ed ha intenzione di continuare la sua esperienza nella Capitale ancora per molto. Seguiranno aggiornamenti.