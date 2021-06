Roma, Spinazzola show: agli Europei sta battendo tutti in un dato

Roma, Spinazzola boom: la prima giornata degli Europei lo sta incoronando il migliore in un dato specifico

Roma Spinazzola Europei | The man of the match di Turchia Italia è stato sicuramente Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma non ha segnato, ma ha messo seriamente in difficoltà la difesa turca, propiziando direttamente o indirettamente la maggior parte delle azioni più pericolose degli uomini di Mancini. Un plebiscito di complimenti ha accompagnato la prestazione più che convincente dell’ex Juventus, “incoronato” anche in un personalissimo dato.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, rinnovo Veretout | Fissata la data del summit

Tempo di primi bilanci dopo la prima tornata degli Europei: alla fine della prima giornata, Spinazzola è stato il calciatore a registrare la velocità di punta più elevata ( 33,8 km/h): a chiudere il podio vi sono Daniel James ( 33,5) e Raheem Sterling ( 33.1). Tra i primi 5 un’altra vecchia conoscenza giallorossa: stiamo parlando di Patrik Schick ( quinto con i suoi 32.4 km/h), che con la sua doppietta ha consentito alla sua Repubblica Ceca di battere la Scozia per 2-0. Più staccato lo scozzese McTominay ( 32.2).