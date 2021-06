Calciomercato Roma, assalto al nuovo bomber | L’annuncio RAI

Calciomercato Roma, partito l’assalto al nuovo centravanti: l’annuncio del giornalista Rai ha fatto subito il giro del web

Dopo il tam tam mediatico che ha fatto seguito all’approdo di Mourinho sulla panchina della Roma, l’identikit del nuovo attaccante giallorosso, che verosimilmente prenderà il posto di Edin Dzeko ( anche se non è da escludere la possibile permanenza del bosniaco), si è cristallizzato attorno a due profili in particolare: Belotti ed Icardi. Difficile dire quale dei due piaccia di più allo Special One: si tratta pur sempre di due attaccanti dalle caratteristiche diverse. Più egoista Maurito, uomo da area di rigore, più altruista il Gallo, che ama sovente partire lontano dalla porta per dare sfogo alla sua potenza fisica.

Belotti o Icardi. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 16, 2021

Che possa essere o l’italiano, o l’argentino, il nuovo centravanti della Roma, e non altri, è testimoniato anche dall’annuncio social del giornalista Rai Paolo Paganini, che a chi gli chiedeva lumi sul possibile colpo per il reparto avanzato dei capitolini, ha risposto lapidariamente “Belotti o Icardi“.

Calciomercato Roma, le ultime su Belotti ed Icardi

Belotti o Icardi? Icardi o Belotti? Il tormentone continua, e verosimilmente terrà con il fiato sospeso tutti i supporters romanisti: la sensazione è che la “matassa” non verrà sbrogliata a stretto giro di posta. Il braccio di ferro con il Torino è nota ai più, così come la distanza di almeno 10 milioni di euro che intercorre tra richiesta ed offerta. Diverso è il discorso per l’argentino, per il quale nelle ultime ore sembra essersi aperto uno spiraglio importante, per la questione relativa alla clausola anti Italia; aspetto non banale, che permetterebbe a Tiago Pinto di cullare il sogno-obiettivo di riportare Maurito in Italia a cifre molto più contenute rispetto ai 60 milioni di euro fino ad ora richiesti dai parigini, che non intendono mettere a bilancio alcun tipo di minusvalenza.