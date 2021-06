Calciomercato Roma, colpo Belotti | Spunta una telefonata al bomber

Calciomercato Roma, affare Belotti: il bomber accostato ai giallorossi avrebbe ricevuto una chiamata “speciale” nelle ultime ore

Calciomercato Roma Belotti | Con le ombre attorno al futuro di Edin Dzeko che non accennano a diradarsi, l’acquisto di un bomber di razza in casa Roma è di stringente importanza. Nelle ultime ore ha ripreso quota la pista Icardi, resa ancor più percorribile dalle questioni relative alla clausola “anti-Italia”, ormai non più valida. Tiago Pinto non molla la presa su Maurito, anche perché la trattativa per Belotti, che sembrava ad un passo dalla definizione qualche giorno fa, è entrata nella classica fase di stallo. Come riportato da Tuttosport, i 15 milioni più 3 di bonus offerti dai giallorossi sono apparsi una provocazione al patron dei granata Urbano Cairo, che non si smuove dalla richiesta iniziale di 30 milioni di euro, sebbene il contratto del “Gallo”, in scadenza nel 2022, non sia stato ancora rinnovato.

Calciomercato Roma, Juric chiama Belotti: il retroscena

Il quotidiano torinese, inoltre, ha svelato un importante retroscena. Pochi giorni prima dell’avvio degli Europei, il nuovo tecnico dei granata, Ivan Juric, avrebbe chiamato di persona Belotti: una telefona cordiale, nella quale l’ex allenatore del Verona avrebbe fatto un grosso in bocca al lupo al “Gallo”, in vista del suo cammino europeo. L’attaccante avrebbe risposto con cordialità, ricambiando il pensiero gentile avuto per lui da quello che ora come come ora è il suo allenatore al Torino: calciomercato permettendo, of course.