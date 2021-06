Calciomercato Roma, enigma portiere | Offerta dalla Ligue 1

Calciomercato Roma, intrigo tra i pali: da segnalare un’offerta dalla Ligue 1 fatta pervenire nelle ultime ore

Calciomercato Roma Portieri | L’acquisto di un nuovo portiere in casa Roma sta monopolizzando le attenzioni di Tiago Pinto: la richiesta di Josè Mourinho continua ad essere Rui Patricio, ma la trattativa con i Wolves vive una fase di stallo. Un muro contro muro che ha fatto sì che nelle ultime ore venisse accostato ai giallorossi l’estremo difensore dell’Atalanta, Pier Luigi Gollini, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 15 milioni di euro. Un tourbillon di indiscrezioni, dunque, ruota attorno al futuro estremo difensore della porta dei capitolini: la pista più calda porta sempre a Rui Patricio, ma chiaramente Tiago Pinto ha cominciato a guardarsi attorno, alla ricerca di nuove soluzioni.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Messaggero, Mino Raiola avrebbe proposto il proprio assistito Walter Benitez, attualmente in forza al Nizza, alla Roma. Il portiere argentino ha il contratto in scadenza nel 2023: la riposta di Pinto è stata un secco “no, grazie”, così come era avvenuto per Areola. Piuttosto fredda anche la pista che porta ad Audero, per il quale la Samp chiede almeno 18 milioni di euro. Tempo di riflessioni in casa Roma sul fronte portiere, dunque: fase interlocutoria nella quale Pinto cercherà di capire quale delle soluzioni in ballo possa essere quella più vantaggiosa.