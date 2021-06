ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, nuova offerta per Florenzi

Calciomercato Roma, enigma Florenzi: nuova offerta sul piatto per il laterale italiano. Gli aggiornamenti sul suo futuro in esclusiva

Il ritorno di fiamma del Paris Saint-Germain per Alessandro Florenzi è stato accolto con favore dalla Roma, che ha già deciso di salutare l’esterno di Vitinia anche in caso di ritorno nella Capitale. Il club francese ha avuto nuovi contatti con l’agente del calciatore, ma finora ha incontrato un muro giallorosso di fronte alla richiesta di sconto rispetto ai 9 milioni di euro previsti per il riscatto. Una situazione intricata che continua ad essere monitorata anche in Serie A, dove il nazionale azzurro piace a Inter, Juventus e Napoli.

Calciomercato Roma, Monaco sul Florenzi

Ma non solo in Italia. Alla ricerca di un terzino destro, anche il Monaco, secondo quanto raccolto da Asromalive.it, ha chiesto informazioni su Florenzi. Il club del Principato vuole regalarsi un colpo di esperienza internazionale per affrontare al meglio il possibile ritorno in Champions League e l’esterno romano figura in una short list che comprende altri tre nomi.

Daniele Trecca