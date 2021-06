Calciomercato Roma, niente sconti per Mou | La richiesta è alta

Calciomercato Roma, la dirigenza giallorossa è alla ricerca di un centrale difensivo forte e affidabile da regalare a Mourinho.

Oltre alle cessioni la Roma dovrà pensare velocemente anche agli acquisti che dovrà fare in questo calciomercato. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà molto probabilmente la difesa, dove la dirigenza giallorossa sa benissimo di dover intervenire dopo la serie di problemi avuti in queste ultime stagioni.

Tiago Pinto vorrà regalare al più presto dei colpi a José Mourinho, che dal canto suo ha chiesto un esterno, capace all’occorrenza di giocare su entrambe le fasce, e un centrale difensivo affidabile ed esperto che andrà a fare coppia titolare con Mancini.

Calciomercato Roma, obiettivo Aké

Come riporta Todofichajes.com e come evidenziato anche dai media inglesi, la Roma sarebbe fortemente interessata al difensore del Manchester City, Nathan Aké. Nell’ultima stagione il calciatore olandese ha giocato molto poco nella squadra guidata da Guardiola a causa di un infortunio che lo limitato notevolmente.

Aké ha potuto disputare solamente dieci partite con i citizens, ma nonostante ciò è stato chiamato dal tecnico olandese, Frank De Boer, per giocare gli europei con la sua nazionale.

Il difensore ha ancora quattro anni di contratto con la squadra campione di Inghilterra in carica, ma non è detto che il City sia contrario ad una sua cessione. La Roma potrebbe presentare un’offerta nelle prossime settimane, sperando di abbassare le richieste economiche del Manchester. I citizens per cedere Aké vorrebbero solo cash (34 milioni di euro) e non parrebbero interessati a mandare il difensore olandese in prestito.