Calciomercato Roma, bomba Sergio Ramos: “Firmerà un biennale”

Calciomercato Roma, mentre gran parte del mondo mediatico è concentrato giustamente sui 90 minuti di Italia-Svizzera, nella Capitale starebbe nascendo una clamorosa trattativa.

Tante le indiscrezioni susseguitesi nelle ultime settimane relative ai nomi accostati alla nuova squadra di José Mourinho. Quest’ultimo avrebbe chiamato tanti giocatori per convincerli ad accettare la sua nuova squadra e le prossime ore potrebbero portare i primi frutti.

Il portoghese non è ancora arrivato nella Capitale ma sta gestendo a distanza, in sintonia con Pinto, questa sua prima campagna acquisti da tesserato della Roma. Consapevole di non poter avanzare delle clamorose richieste, cercherà di adeguarsi quest’anno alle limitate disponibilità economiche dei Friedkin.

Ciò non significa che a Trigoria non si voglia rinforzare la squadra. Si cercherà, piuttosto, di eliminare i tanti pesi presenti in rosa per poi investire in modo ponderato e intelligente. Le priorità sono quella del portiere e del centravanti ma ciò non toglie che si stiano fiutando delle importanti occasioni.

Le questioni Donnarumma, Aguero e Depay hanno testimoniato come questa campagna acquisti si contraddistinguerà anche per degli importanti movimenti di giocatori svincolati. Tra questi si segnala anche Sergio Ramos.

Calciomercato Roma, “Sergio Ramos firmerà un biennale”

La notizia della serata riguarda il tweet del Real Madrid che, dopo i tanti rumors, ha ufficialmente annunciato che il suo capitano, Sergio Ramos, non rinnoverà con le Merengues.

Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e ciò gli permetterà di fatto di firmare con chi preferisca, senza dover tener conto della società che ne ha detenuto in questi anni il cartellino.

Il nome del centrale iberico era stato accostato alla Roma già la scorsa settimana quando si era parlato di un primo contatto con Mourinho. Dopo l’addio ufficiale al Real, quelle che sembravano utopistiche voci si stanno pian piano concretizzando.

In particolar modo, si segnala l’annuncio della giornalista partenopea Paola Rendina. Quest’ultima ha sottolineato come lo spagnolo sembri vicino alla firma di un biennale con i capitolini.

Si tratta, però, di una notizia che, come emerge dallo stesso tweet, sarebbe ancora da confermare.