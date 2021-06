Calciomercato Roma, messaggio in diretta a Mourinho | L’assist dello svincolato

Calciomercato Roma, l’arrivo di José Mourinho ha scatenato non solo i tifosi: il messaggio in diretta allo Special One da parte dello svincolato.

I tifosi della Roma non vedono l’ora di vedere in azione il nuovo allenatore José Mourinho. Lo “Special One” oltre a essere uno degli allenatori più vincenti attualmente in attività, assicura anche grande spettacolo fuori dal campo. Sono molto attese le sue famose conferenze stampa. E c’è grande curiosità di rivederlo in Italia anche da parte di tutti gli addetti ai lavori.

Anche nel Regno Unito c’è grande stima per l’allenatore portoghese, è un personaggio che fa sempre audience e non a caso sta collaborando col il “Sun” e con “TalkSport” in qualità di opinionista per gli Europei di calcio in fase di svolgimento.

Nel corso dell’ultimo suo intervento c’è stato anche un siparietto simpatico con un calciatore in attività che attualmente in scadenza di contratto ha fatto una richiesta specifica a Mourinho.

Calciomercato Roma, Andros Townsend scherza ma non troppo: “Mourinho portami con te”

Andros Townsend, esterno offensivo di 29 anni, è in scadenza di contratto con il Crystal Palace. Nel corso della trasmissione ha rivelato di avere ricevuto offerte da alcuni club ma aspetterà ancora prima di decidere il suo futuro.

Il suo sogno sarebbe però trasferirsi a Roma agli ordini di Mourinho nella capitale italiana. “Ascolta, Jose, sai che sono in studio e non abiti lontano da qui. Sono pronto a tutto. Sai dove contattarmi.» Ha così elencato – scherzando – tutti i motivi per cui “The Special One” dovrebbe ingaggiarlo. Alla domanda sul perché Mou dovrebbe prenderlo ha risposto così: “Perché faccio ridere, sono bravo con le battute e so parlare bene in radio. E in campo, probabilmente potrei fare ancora un buon lavoro”.

Tornando più serio, Towsend ha poi ammesso di essere in trattativa con due club turchi: “Il mio agente è al lavoro per questo, spero che arrivi a breve un’offerta ufficiale”. E così nonostante la sua grande voglia di Roma e di Mourinho, il suo futuro sarà molto probabilmente nel campionato turco.