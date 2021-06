Calciomercato Roma, Pellegrini rinnova | Il contratto è pronto

Calciomercato Roma, il capitano giallorosso sembra ad un passo dal rinnovo del contratto, legandosi così a vita con la Roma.

La Roma si sta muovendo in maniera sempre più convinta sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Oltre ai movimenti in entrata però saranno focali anche le conferme. Una di queste potrebbe essere imminente ed importantissima.

Calciomercato Roma, Pellegrini rinnova fino al 2025

Il futuro di Lorenzo Pellegrini si chiama Roma. Il capitano giallorosso, in scadenza di contratto nel 2022, è corteggiato da grandi club, ma il suo destino sembra essere legato a filo diretto con la Roma.

Come scrive il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira su Twitter, infatti, la Roma sta lavorando seriamente al suo rinnovo. Per il centrocampista, che per un infortunio dell’ultimo minuto ha dovuto saltare gli Europei, è pronto un contratto fino al 2025 a 3 milioni netti a stagione.

La volontà della Roma è sempre stata quella di tenersi stretto il suo capitano, e Pellegrini allo stesso tempo sembra voler andar deciso verso un sua permanenza nella Capitale, che in questo caso parrebbe definitiva anche per la sua carriera in generale.

Dunque le sirene inglesi (Liverpool e Tottenham) e il Barcellona dovranno prenderne atto e saranno presto solo un ricordo. La Roma e il suo capitano continuano insieme.