Calciomercato Roma, salta la clausola | L’attaccante è più vicino

Calciomercato Roma, salta la clausola per l’attaccante. Che adesso sembra essere un po’ più vicino ai giallorossi

Cucù e la clausola non c’è più. E per questo, l’attaccante, quello che dovrebbe prendere il posto di Edin Dzeko nella prossima stagione, sembrerebbe, al momento, un po’ più vicino. L’attaccante bosniaco, infatti, sembra davvero destinato a lasciare la Roma dopo essere stato vicinissimo al farlo nelle passate stagioni. Ma adesso, all’alba dell’ultimo anno di contratto, le possibilità che rimanga ancora a Trigoria sono davvero minime.

Tiago Pinto, in sintonia anche con i Friedkin, non vuole pagare i 7,5 milioni di euro d’ingaggio. E potrebbe anche liberare Dzeko a parametro zero. Andando a prendere quell’attaccante che è stato individuato e che da questa sessione di mercato non è più legato a quella clausola che faceva chiedere al Psg una somma maggiori rispetto, forse, al valore reale. Sì, parliamo di Icardi.

Calciomercato Roma, nessuna clausola per Icardi

Ieri vi abbiamo parlato di come sia l’argentino l’indiziato numero uno per l’attacco giallorosso. Adesso le cose si mettono quasi in discesa. Perché nel momento del passaggio dall’Inter al Psg, era stata inserita una clausola che prevedeva un surplus di 15 milioni di euro nei confronti dell’Inter qualora il giocatore fosse stato venduto in Italia. Dopo due stagioni passate in Francia, adesso questa è scaduta. Ed ecco che a livello economico ci potrebbe essere (anzi, ci sarà sicuramente) un vantaggio sua per il club del direttore sportivo Leonardo, sia per i giallorossi, che sono tentati davvero dal grande colpo.

In poche parole, da questo momento in poi, i parigini non dovranno pagare nemmeno un euro in più alla società nerazzurra anche se Icardi tornasse a giocare nel massimo campionato italiano. Si apre quindi in maniera definitiva la pista. Cucù e la clausola non c’è più.