Calciomercato Roma, trattativa ad oltranza | Chiesto lo sconto

Calciomercato Roma, trattativa ad oltranza per il difensore. Ieri sono scaduti i termini. Ma gli incontri andranno avanti

Si tratta ad oltranza. E probabilmente si chiederà uno sconto. I termini per il riscatto sono scaduti ieri, ma questo non significa nulla al momento. Alessandro Lucci, il procuratore di Alessandro Florenzi, in questi giorni ha incontrato il direttore sportivo del Psg Leonardo. I parigini potevano riscattare l’esterno a 9 milioni di euro fino alla mezzanotte. Ma non c’è stato niente da fare, ad ora. Si valuta ogni opzione.

La trattativa, come detto, proseguirà. E potrebbe veramente volare soprattutto nel momento in cui il Chelsea affonderà il colpo per Hakimi. L’esterno marocchino dell’Inter, cercato anche dal Psg, sembra adesso molto vicino alla Premier League. E in questo caso Florenzi con ogni probabilità vestirà di nuovo la maglia del più importante club francese.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, salta la clausola | L’attaccante è più vicino

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Rui Patricio in attesa | C’è l’alternativa da 15 milioni

Calciomercato Roma, il Psg chiede lo sconto

La sensazione è che il Psg chiederà lo sconto alla Roma. Non 9 milioni di euro, ma qualcosa in meno. Si potrebbe anche chiudere. Con Tiago Pinto che in ogni caso è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta che arriverà da Parigi. Florenzi non rientra nei piani né della società né di José Mourinho. Per questo verrà ceduto in ogni caso.

Su di lui ci sarebbe anche l’Inter, ma la priorità rimane senza dubbio quella parigina. Dove Florenzi si è trovato bene e ha giocato con un continuità importante. Che gli ha permesso, inoltre, di guadagnarsi la maglia della Nazionale azzurra per l’Europeo. Il futuro ormai è scritto. Ma la certezza, ad oggi, è solamente una: non sarà più un giocatore della Roma.