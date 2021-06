Calciomercato Roma, Rui Patricio in attesa | C’è l’alternativa da 15 milioni

Calciomercato Roma, la situazione Rui Patricio non si sblocca. E adesso spunta l’alternativa da 15 milioni: fatta già la prima offerta

Non si sblocca la trattativa che porta a Rui Patricio: al momento, l’offerta presentata da Tiago Pinto, è di 6 milioni di euro più 2 di bonus. Che sì s’avvicina ai 10 richiesti dal Wolverhampton, ma che non soddisfa la società inglese al momento. In questo contesto, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il general manager portoghese avrebbe richiesto al suo staff di cercare un’alternativa valida, affidabile, e anche un po’ più giovane.

E l’obiettivo sarebbe stato trovato. Un nome che già nei mesi scorsi era stato accostato alla Roma, e che adesso torna in maniera importante in corsa per difendere i pali giallorossi. Sarebbe già stata presentata una prima offerta: 15 milioni di euro per Gollini dell’Atalanta. La Dea, però, tentenna, chiedendone almeno 20. Se con il portoghese le cose non dovessero andare per il verso giusto, allora l’opzione italiana è quella che potrebbe prendere veramente forma.

LEGGI ANCHE: Roma, Spinazzola show: agli Europei sta battendo tutti in un dato

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, un giovane portoghese per Mou | Pinto fiuta il colpo

Calciomercato Roma, è Gollini l’alternativa a Rui Patricio

Tra il portiere e Gasperini il rapporto si è incrinato in quest’ultimo anno. Tanto che nella partita più importante della stagione, quella in trasferta contro il Real Madrid, in porta ha giocato Sportiello, con Gollini a guardare. La scelta non ha premiato il tecnico dell’Atalanta, che ha pagato proprio un errore in fase di disimpegno dell’estremo difensore per il primo gol che ha indirizzato la partita.

Dal proprio canto, Gollini, ha già fatto sapere di accettare il trasferimento nella Capitale. Spinto anche da molti suoi amici che a Roma e nella Roma ci sono già stati e ci rimarranno, probabilmente, anche nella prossima stagione: Mancini, Cristante e Spinazzola spingono. E alla fine l’operazione potrebbe andare a buon fine. Ma, ripetiamo, l’obiettivo principale al momento rimane Rui Patricio.