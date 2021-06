Calciomercato Roma, Sergio Ramos ufficiale | L’annuncio del Real

Calciomercato Roma, il tweet della società acuisce le speranze dei tifosi giallorossi, infiammati dalle indiscrezioni delle ultime ore.

La Roma, così come tante altre squadre di Serie A, ha annunciato un importante cambio in panchina. I giallorossi sono stati i primi, lo scorso 4 maggio, ad aver annunciato che dal prossimo anno sarebbero ripartiti da un nuovo gestore tecnico.

A più di un mese di distanza dall’approdo di Mourinho, però, i tanti rumors relativi alla campagna acquisti dello Special One non si sono ancora concretizzati. In queste settimane si sono susseguite numerose voci relative agli eventuali profili monitorati a Trigoria.

Le priorità sono da tempo quelle del portiere e del centravanti ma sappiamo bene come nel calciomercato ci possano essere sempre imprevisti e clamorose novità. Lo testimoniano le inattese difficoltà relative all’ingaggio di Rui Patricio.

Stesso discorso da fare per Granit Xhaka che pareva vicinissimo alla firma e la cui pista si è invece improvvisamente complicata negli ultimi giorni. Per lo svizzero i giallorossi avevano proposto una cifra di 15 milioni mentre i Gunners ne chiedono 22.

Calciomercato Roma, Sergio Ramos più vicino?

Non sono però da escludersi eventuali movimenti anche per la difesa. Dopo le voci relative all’interesse dell’Everton per Smalling, ci sarebbero delle importanti novità soprattutto in ottica entrate.

Mourinho avrebbe chiesto un difensore esperto che potesse sostituire l’ex United o eventualmente coadiuvarlo qualora la cessione dovesse interessare uno degli elementi più giovani del reparto.

Dopo quelli di Bailly e Boateng, sono emersi i nomi di Aké e Sergio Ramos.

L’esperto difensore iberico ha sempre declinato le offerte recapitategli dalla Merenegues per il rinnovo di contratto e si libererà dagli spagnoli a parametro zero. Tra le interessate va annoverata sicuramente anche la squadra capitolina.

Le speranze dei tifosi potrebbero inoltre aumentare dopo il tweet ufficiale pubblicato dalla società di Florentino Perez. Di seguito il link.