Ambizioso in entrata, il calciomercato Roma dovrà per forza di cosa passare per alcune cessioni importanti e remunerative

Manca sempre meno all’inizio ufficiale dell’era Mourinho, con l’inizio del ritiro fissato al prossimo 7 luglio. Per quella data, la Roma spera di poter mettere a disposizione dello Special One almeno un paio di acquisti, con il nome di Xhaka che resta uno dei più caldi in entrata. Parallelamente, la dirigenza giallorossa deve iniziare a sfoltire la rosa, tentando anche di rastrellare qualche risorsa da reinvestire sugli acquisti. Oltre agli esuberi di lungo corso come Olsen, Fazio, Santon, Nzonzi, Pastore e Under, Tiago Pinto è pronto ad ascoltare offerte per qualche titolare dell’era Fonseca.

Calciomercato Roma, asta per Smalling: non solo Everton

Tra questi c’è anche Chris Smalling. Reduce da una stagione negativa, il difensore inglese ha di recente attratto le attenzioni dell’Everton, ma i ‘Toffees’ non sono l’unico club interessato al centrale giallorosso. Stando a quanto raccolto da Asromalive.it, anche Tottenham e West Ham sono state informate da alcuni intermediari sulla cedibilità dell’ex Manchester United. Nelle due squadre di Londra, il 31enne ritroverebbe suoi ex allenatori come Fonseca e Moyes. Per non fare minusvalenza, la Roma parte da una valutazione di 15 milioni di euro e spera in un’asta tra squadre inglesi.