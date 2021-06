Calciomercato Roma, occasione a centrocampo | L’ex fiuta l’affare

Calciomercato Roma, occasione a centrocampo e possibile addio? L’ex fiuta l’affare con molto interesse: i dettagli

Quali saranno le future mosse della Roma a centrocampo? Domanda alla quale, ora come ora, non è facile fornire una risposta certa, ammesso e non concesso che un ruolo non indifferente lo ricopriranno le eventuali cessioni che Tiago Pinto riuscirà a mettere a segno. Nelle ultime ore il futuro di Lorenzo Pellegrini è tornato ad attirare su di sé molti rumours, dal momento che le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna accostano “Lollo” al Barcellona. Tuttavia, c’è un’altra situazione sulla quale porre l’accento, ed è quella relativa a Gonzalo Villar, su cui avrebbe messo gli occhi il Tottenham, su indicazione dell’ex tecnico giallorosso Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, il Tottenham su Villar

A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela come la permanenza di Villar non sia sicura al 100%, anche perché il murciano, dopo un inizio di stagione in pompa magna, ha fatto fatica a confermarsi ad alti livelli: il classe ’98, ad un certo punto della stagione, è stato sopravanzato nelle gerarchie non solo da Diawara, ma anche da Darboe. Mourinho lo giudicherà con molta attenzione, riservandosi o meno il diritto di veto sulla sua cessione, che comunque al momento non è un tema caldo. Le sirene dalla Premier, però, cominciano a suonare: Fonseca è interessato all’ex Elche, ma una vera e propria trattativa con gli Spurs non è ancora cominciata.