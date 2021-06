La prima Roma di Mourinho all’Olimpico: c’è già la data

La prima Roma di Mou all’Olimpico: c’è già la data del debutto del tecnico portoghese davanti ai propri tifosi. Ecco gli appuntamenti

Ci sono le date. Importanti per i tifosi, che non vedono l’ora di abbracciare la Roma. La prima targata da José Mourinho. Oltre al ritiro, che ormai è fissato a Trigoria (almeno per la prima parte) per il prossimo 6 luglio, c’è anche il primo appuntamento all’Olimpico: la prima amichevole con in panchina lo Special One. Quindi segnatevi la data in rosso sul vostro calendario.

Intanto andiamo con ordine: dopo la prima fase del ritiro che verrà svolto come detto in città, la Roma si trasferirà in una sede all’estero – spiega il Corriere dello Sport – che ancora, però, non è stata trovata. Si valutano l’Austria e la Germania. Ma Mourinho vuole che i campi siano perfetti e la struttura alberghiera che ospiterà la squadra sia la migliore in circolazione. Quindi una decisione, insieme al general manager Tiago Pinto, verrà presa a breve.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Rui Patricio in attesa | C’è l’alternativa da 15 milioni

La prima Roma di Mourinho, ecco la data

Nel frattempo, prima degli impegni ufficiali di metà agosto, ci sarà il debutto: che è stato fissato per il 25 luglio, subito dopo la prima fase della preparazione e prima di partire per il ritiro all’estero. Poco più di un mese quindi per vedere all’opera la prima Roma targata Special One. E sicuramente, qualora l’Olimpico potesse ospitare qualche migliaio di tifosi, tutti i biglietti che verranno messi in vendita, saranno polverizzati nello spazio di poche ore.

L’attesa quindi sale, anche per quanto riguarda la presentazione dello Special One. Che sarà nei primi giorni del prossimo mese. Probabilmente a Trigoria e senza l’opzione maxi schermi che era uscita fuori all’inizio di giugno. Ci sarà tempo e modo per festeggiare l’arrivo del tecnico portoghese. Non è questo il momento.