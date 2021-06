ASRL | Calciomercato Roma, stallo sul rinnovo del centrocampista

ASRL | Calciomercato Roma, al momento è stallo sul rinnovo del centrocampista. I discorsi sono rinviati alla fine del mese

A CURA DI DANIELE TRECCA E ALESSIO LENTO

Autore di un ottimo finale di stagione, Ebrima Darboe ha già calamitato su di sé le attenzioni di alcuni club inglesi. La Roma non vuole perdere il ragazzo ma, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, ad oggi le trattative per il rinnovo contrattuale sono abbastanza ferme. Il club giallorosso non ha ancora preso una decisione definitiva, rinviando ogni discorso a fine mese.

Le prestazioni del giovane centrocampista sono state importanti. Ma la società comunque non è ancora convinta del tutto. Ecco perché, al momento, il rinnovo è fermo.

ASRL | Calciomercato Roma, le statistiche di Darboe

Nel frattempo ieri il centrocampista è tornato in Africa e cinque anni dopo ha rivisto sua madre. Emozioni importanti che la Roma ha condiviso inoltre sui propri profili social. In ogni caso, Darboe, centrocampista gambiano classe 2001, nella stagione chiusa a maggio con Paulo Fonseca in panchina ha collezionato 5 partite in campionato e una in Europa League. Ma più che altro è quella sensazione di essere già pronto che ha fatto sicuramente la differenza.