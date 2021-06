Calciomercato, accordo saltato | Fonseca torna in Serie A

Calciomercato, l’ex allenatore della Roma non allenerà il Tottenham nella prossima stagione e potrebbe restare in Italia.

Paulo Fonseca non sarà l’allenatore del Tottenham nella prossima stagione. Il tecnico portoghese, dopo aver salutato la Roma alla fine della scorsa stagione, era in procinto di passare alla squadra londinese.

C’è però un grosso ma. A causa di problemi fiscali la firma di Fonseca agli Spurs è saltata. L’affare è fallito nonostante il contratto fosse già concluso e in procinto di essere firmato. Il tecnico portoghese ha avuto vantaggi fiscali grazie alla legge italiana, ma in Regno Unito la situazione è diversa e la stessa legge non è applicabile.

Ora la squadra inglese parrebbe decisa, attraverso anche le manovre del re dei procuratori, Jorge Mendes, a puntare in maniera decisa su Gennaro Gattuso, fresco di separazione dalla Fiorentina.

La stessa squadra viola potrebbe a questo punto virare su Fonseca, viste anche le belle parole spese nei confronti del tecnico ex Roma. L’allenatore portoghese in questo caso rimarrebbe in Italia, voglioso di giocarsi le sue carte in una piazza importante come Firenze.