Calciomercato Roma, si riapre una pista | Il centrocampista è più vicino

Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero tuffarsi a capofitto sul centrocampista del Porto. La Fiorentina sembra defilarsi.

La Roma vuole iniziare a fare sul serio sul mercato. La dirigenza giallorossa è impaziente di regalare giocatori forti e di spessore a José Mourinho. Lo stesso tecnico portoghese ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

In questo calciomercato, ci saranno pochi movimenti in entrata per la società giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole lo Special One. Uno dei reparti a cui verrà messa mano sarà senza ombra di dubbio il centrocampo.

Calciomercato Roma, si riprova con Sergio Oliveira

Come riporta il sito Notizie Calciomercato, la Roma sarebbe piombata di nuovo su Sergio Oliveira. Il centrocampista del Porto era il primo obiettivo della Fiorentina di Gennaro Gattuso. Proprio l’addio a sorpresa di ieri del tecnico calabrese alla squadra viola ha aperto nuovi scenari.

Una delle prime conseguenze è stata la conclusione delle trattative tra la Fiorentina e il re dei procuratoti Jorge Mendes. L’agente portoghese, procuratore anche di Mourinho, gestisce gli affari proprio di Oliveira. La Roma dal canto suo ha sempre nutrito un forte interesse per il centrocampista e potrebbe lanciare finalmente l’assalto finale.

Il prezzo che il Porto fa del suo giocatore, motivo iniziale degli screzi tra Firenze e Mendes, è di 20/25 milioni di euro. Bisognerà vedere se la società giallorossa sarà disposta ad arrivare a pagare per intero tale cifra o se cercherà un sostanziale sconto sul prezzo, come fatto dai dirigenti viola.

I giallorossi potrebbero approfittarne di questa situazione, considerando che il giocatore portoghese è nella lista dei desideri di Mourinho. Se tutti i contatti tra Jorge Mendes e la Fiorentina sono giunti al termine, non si può dire la stessa cosa dalle parti della Capitale. Il club giallorosso ha un ottimo rapporto con il procuratore portoghese e l’arrivo di Mourinho nella Capitale ne è la dimostrazione.