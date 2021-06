Calciomercato Roma, Fonseca piomba su due obiettivi giallorossi

L’ex tecnico giallorosso prepara il calciomercato del Tottenham, che potrebbe incrociarsi con quello della Roma.

Manca davvero poco all’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico portoghese, che ha passato le ultime due stagioni a Roma, dove però non è riuscito ad ottenere grandi risultati, se non la semifinale di Europa League quest’anno, firmerà un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione. Con lui il Tottenham, che come la Roma farà parte della UEFA Conference League, acquisterà sicuramente nuovi calciatori, alcuni potrebbero essere obiettivi in comune con il club capitolino e, chissà, magari potrebbe pescare proprio da Trigoria.

Calciomercato Roma, Fonseca su due obiettivi giallorossi

Secondo quanto riportato da ‘football.london’, il portoghese sta pensando alla nuova stagione, al nuovo Tottenham che verrà, aprendo però le trattative con due obiettivi giallorossi. Uno su tutti è Marcel Sabitzer, centrocampista del Lipsia impegnato in questi giorni nell’Europeo con l’Austria. Il club londinese è in trattativa con quello tedesco per trovare un accordo sul trasferimento del giocatore, ma la Roma dal canto suo potrebbe giocarsi la carta Kluivert per poter abbassare le richieste economiche. Il secondo nome sul taccuino, secondo qunto riferito dal portale in questione, del neo direttore sportivo Fabio Paratici, è Max Aarons, terzino classe 2000 di proprietà del Norwich. Tra i difensori centrali piace anche Skriniar dell’Inter, accostato anch’egli alla Roma. Nella prima giornata della prossima Premier League, calendario reso noto ieri, per gli Spurs di Fonseca ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola.