Calciomercato Roma, futuro Sergio Ramos | Le quote parlano chiaro

Calciomercato Roma, i giallorossi non sono visti dai bookmakers come possibile meta di Sergio Ramos dopo l’addio al Real Madrid.

Ieri sera l’annuncio del Real Madrid in merito all’addio dopo ben 16 lunghi anni al suo capitano e alla sua bandiera, Sergio Ramos. Il difensore non ha chiuso l’accordo con Florentino Perez perché chiedeva almeno due anni di contratto, contro l’offerta di un solo anno da parte della società madrilena.

Si è arrivati così agli inevitabili saluti, con dispiacere sì, ma senza rimpianti. Ora però bisognerà vedere dove andrà a giocare il difensore spagnolo 35enne. I bookmakers sembrano alquanto chiari sulla sua prossima destinazione.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, Fonseca piomba su due obiettivi giallorossi

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, non solo Xhaka | La situazione a centrocampo

Calciomercato Roma, Sergio Ramos prossimo al passaggio al PSG?

Il sogno chiamato Sergio Ramos per la Roma sembra proprio rimanere tale. Le quote di Sky Bet, in merito al trasferimento dell’ormai ex stella dei blancos, parlano chiaro. La destinazione più probabile sembra essere Parigi.

Il Paris Saint Germain infatti ha messo gli occhi in maniera decisa sul difensore spagnolo, auspicando possa essere il tassello mancante di una squadra già fortissima, ma a cui manca la vittoria della Champions League, trofeo che Sergio Ramos ha vinto più volte con il Real Madrid.

Dopo il PSG ci sono le due squadre di Manchester a gareggiare per avere in squadra il talento spagnolo (più probabile il City che lo United). Più distaccate la Juventus, il Liverpool, il Bayern Monaco e l’Inter.

Un ritorno nella sua Siviglia (squadra dove ha giocato nelle giovanili e nei primi anni di carriera da professionista) invece è pagato dieci volte la posta.