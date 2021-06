Calciomercato Roma, annuncio su Mourinho: svelato un retroscena importante che riguarda l’approdo dello Special One in giallorosso

Tra le tante doti che sono state riconosciute a José Mourinho, quella di essere un autentico accentratore si adatta piuttosto bene a descrivere il lato più egocentrico dello Special One, che fa parlare di sé anche quando…è assente. E così, in occasione del ventennale dello scudetto del 2001, Guido Fienga, che ha preso la parola dal Roma Club Testaccio, non ha potuto non rispondere a domande concernenti lo Special One. Vi proponiamo uno stralcio delle parole rilasciate dal CEO giallorosso ai microfoni di “Rete Sport”.

Calciomercato Roma, Fienga su Mourinho

Fienga su Mourinho: “Si è trattata di un’intuizione da parte gli azionisti. Nel momento in cui si è palesata quest’eventualità, quando si è liberato, ci hanno pensato immediatamente, ma va riconosciuto loro la bravura che hanno avuto nel convincerlo. Si tratta dell’allenatore numero uno nell’incarnare quei valori che vogliamo. L’accordo si è chiuso in un tempo relativamente breve: i Friedkin sono persone molto intelligenti, e apprendono velocemente.”

Sulla campagna acquisti: “Di mercato non parlavo quando ero responsabile, figuriamoci ora che non lo sono. Ovviamente abbiamo preso Mou affinché ci insegni a vincere: siamo consapevoli del fatto che si tratta di un percorso lungo, ragion per cui bisogna lasciarlo lavorare. Il percorso seguirà determinati parametri che ci siamo prefissati: il nostro desiderio è quello di creare un progetto vincente e allo stesso tempo sostenibile.