Calciomercato Roma, annuncio e assist | Tentazione Mourinho

Calciomercato Roma, annuncio e assist in diretta. C’è la tentazione Mourinho per il centrocampista, che ne ha lodato le qualità

Poco da fare, poco da dire, poco anche da spiegare. Quando c’è di mezzo José Mourinho, tutto fa spettacolo. E soprattutto, tutti i calciatori, vorrebbero essere allenati dal tecnico portoghese, che nella sua lunga carriera ha vinto sempre. E anche tanto. Ma soprattutto ha fatto innamorare tutti quelli che sono passati tra le sue “mani”. Bene, alla già lista lunga, si aggiunge un altro elemento. Uno che in Inghilterra in questo momento è considerato uno dei migliori.

Mourinho ne ha elogiato le qualità, paragonandolo a Luis Figo per quella sensazione che dà di poter risolvere in qualsiasi momento la partita. E Jack Grealish, fantasista dell‘Aston Villa, ha risposto durante una diretta di TalksSPORT direttamente dal ritiro della Nazionale inglese. Intanto ha spiegato di voler debuttare all’Europeo. Poi si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore nei confronti dello Special One.

Calciomercato Roma, le parole di Grealish

Intanto, Grealish, ha fatto capire che le parole di Mourinho le ha ascoltate e capite bene. Poi ha sottolineato, con orgoglio anche, un suo pensiero: “È sempre bello quando le persone parlano di te, specialmente qualcuno come José Mourinho. Ha fatto cose incredibili per il calcio. Spero un giorno di poter essere allenato da lui”. Un’altra apertura, clamorosa, nei confronti dello Special One. Anche se, imbastire una trattativa, appare molto, molto, complicato.

Grealish infatti ha un contratto che lo lega fino al 2025 all’Aston Villa. E, soprattutto, il suo cartellino, costa almeno 65 milioni di euro. Non pochi. Per nessuno. Più che mai in un momento così particolare come questo. Ma chissà…un giorno, magari, anche l’anno prossimo, potrebbe diventare un obiettivo. Poi è evidente anche un’altra cosa: le vie del calciomercato sono infinite.