Calciomercato Roma, bomba Ziyech | Può arrivare così

Calciomercato Roma, la trattativa che potrebbe nascere nelle prossime ore potrebbe essere una concretizzazione calcistica delle celebre frase di “Amici mai”.

Se tutto dovesse andare a buon fine, infatti, il trasferimento potrebbe testimoniare come anche nel calcio “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Quello tra la Roma e il soggetto in questione è però in realtà un afflato amoroso mai nato del tutto ma anzi stoppato sul nascere per varie questioni verificatesi diverso tempo fa.

Sono ormai passati due anni dalla storica conferenza stampa di addio alla Roma di Francesco Totti. Tra i tanti punti toccati in sede CONI, lo storico capitano giallorosso sottolineò anche la profonda divergenza di vedute che venne a crearsi con i dirigenti di allora.

Questo gap tra le parti spinse il numero 10 a dire addio alla squadra di cui ancor tutt’oggi è emblema. Molti ricorderanno, tra le tante dichiarazioni, quelle relative ai consigli che Totti sottolineò di aver provato a dare a Monchi.

Quest’ultimo aveva il compito di vendere diversi elementi della rosa per ricavarne le giuste monetizzazioni e, fra le tante, si distinse anche per la scelta di sostituire Nainggolan con Pastore.

In modo più o meno implicito, ribadì come avesse esortato la dirigenza a fiondarsi su un “trequartista molto forte dell’Ajax”, invece di fare l’all-in per l’argentino (mai nominato esplicitamente).

Non fu molto difficile per tifosi e i media intuire che il riferimento fosse ad Hakim Ziyech, centrocampista offensivo allora militante tra le fila olandesi e distintosi per delle annate clamorose.

Oggi, a distanza di 24 mesi, la pista per lui potrebbe riaprirsi. Queste le ultime novità.

LEGGI ANCHE: ASRL | Calciomercato Roma, stallo sul rinnovo del centrocampista

Calciomercato Roma, si avvicina Ziyech?

Mentre il mondo mediatico romano è distratto dalla pista Xhaka e quella delle ultime ore legata a Sergio Ramos, infatti, sembrerebbe in procinto di sbloccarsi la vicenda relativa al talento marocchino.

Quest’ultimo è un giocatore del Chelsea da febbraio 2020 ma con i Blues non ha mai trovato quegli altissimi livelli raggiunti in Eredevisie. Ciò giustificherebbe, dunque, l’indiscrezione di Pedro Almeida.

Quest’ultimo, infatti, ha in un recente tweet sottolineato come i londinesi siano alla ricerca di una squadra che possa accogliere in prestito l’ex Ajax, così da farlo ritrovare e permettergli di giocare con continuità.

Ci sarebbe già il benestare di Mourinho.