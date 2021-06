Calciomercato Roma, addio più vicino | Spunta un’altra pretendente

Calciomercato Roma, dilemma sul suo futuro: addio più vicino. Nelle ultime ore ha fatto capolino l’ipotesi Sudamerica

Il diktat che sembra orientare il modus operandi di Tiago Pinto in questa sessione estiva di calciomercato sembra piuttosto chiaro: provare a rimpolpare la rosa con innesti di qualità e funzionali al nuovo scacchiere tattico che ha in mente Josè Mourinho, ma allo stesso tempo riuscire a “snellire” la rosa, cedendo quelli che sono considerati a tutti gli effetti veri e propri esuberi. In quest’ultima lista rientra sicuramente il nome di Javier Pastore, reduce da una stagione assolutamente incolore sotto la gestione Fonseca.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, super scambio con il Real | Spinazzola sul piatto?

Calciomercato Roma, il Boca sonda Pastore

Come riportato dal quotidiano “La Voz“, il Boca Juniors ha avviato i primi contatti per capire i margini di manovra legati al possibile affare Pastore, il cui contratto con la Roma scade nel 2023. Il classe ’89, sebbene abbia esternato a più riprese la volontà di giocarsi le proprie chances con Mourinho, ha cominciato a prendere in considerazione un eventuale addio, tanto che nei giorni scorsi l’opzione Tellures sembrava essere quella più calda. Tuttavia, nelle ultime ore si segnalano anche sondaggi da parte del Boca, sebbene la trattativa non sia ancora entrata nella sua fase più calda. “El Flaco” piace anche all’Orlando City e all’Atlanta United in Mls, al San Paolo in Brasile, ma resta viva anche la pista Al Duhail. Seguiranno aggiornamenti.