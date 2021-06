Calciomercato Roma, accordo imminente | Il bomber cambia squadra

Calciomercato Roma, l’arrivo del centravanti zambiano si fa sempre più difficile. Su di lui sirene inglesi.

La Roma vuole sbrigarsi in chiave mercato per dare il prima possibile una rosa adeguata a Mourinho in base agli obiettivi della dirigenza giallorossa. Pinto sta lavorando in maniera frenetica in questi giorni, soprattutto in ottica centravanti. La prima punta è infatti uno degli obiettivi prefissati dalla dirigenza giallorossa in questa sessione di mercato.

Con Borja Mayoral, a cui manca solo l’ufficialità della sua permanenza alla Roma per un altro anno in prestito dal Real Madrid, e Dzeko, che sta ancora aspettando indicazioni sul suo futuro, soprattutto da parte dello Special One, la Roma vuole cercare di prendere un altro centravanti che possa completarsi alla perfezione con i due appena citati e portare nuova linfa in zona gol.

Calciomercato Roma, Daka vicino al Leicester

Come riporta il giornalista di Sky, Fabrizio Romano, su Twitter, l’attaccante del Salisburgo, Patson Daka, sarebbe prossimo al trasferimento in Premier League, esattamente al Leicester.

La Roma, sul giocatore da parecchio tempo, sarebbe stata scavalcata sull’ingaggio del giocatore zambiano, che tanto ha fatto bene in quest’ultima stagione con la squadra austriaca.

Le Foxes, riporta il giornalista di Sky, starebbero lavorando per completare l’affare legato all’attaccante, dopo l’offerta ufficiale fatta recapitare direttamente in quel di Salisburgo. La Roma aspetta interessata l’evoluzione della trattativa.